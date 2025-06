Sophia : Travel Planet devient le premier partenaire privé des Sharks d’Antibes

Sport de haut niveau, business et entreprises font bon ménage à Sophia Antipolis. En témoigne Travel Planet. La société sophipolitaine, qui a développé une solution de gestion de voyages d’affaires pour les collaborateurs des moyennes et grandes entreprises, a été officialisée mardi soir au Mouratoglou Resort, comme le nouveau sponsor officiel des Sharks d’Antibes pour la saison 2023-2024. (Photo DR : Betty Seroussi et Tristan Dessain-Gelinet avec l'aimable Sharky).

Ses fondateurs, Betty Seroussi et Tristan Dessain-Gelinet sont tombés sous le charme de l’équipe phare de basket. Présents à chaque match ils avaient déjà affiché leurs couleurs sur la tenue de Sharky lors de la 2ème partie de saison 2022/2023. Mais pour cette nouvelle saison, ils ont décidé de renforcer ce partenariat avec les Sharks d’Antibes en devenant le sponsor maillot officiel dans le cadre d’un contrat pluri annuel, qui fait de Travel Planet le partenaire privé n°1 du club. Nous voulons “les accompagner dans leurs futures étapes pour continuer à progresser et atteindre l’élite française” a expliqué Betty Seroussi qui a “trouvé avec les Sharks le même esprit combatif et qui ne lâche rien, que Travel Planet a mis en œuvre depuis plusieurs années.’

Basé à Sophia Antipolis, Travel Planet, en plein développement actuellement, propose une solution de gestion des voyages d’affaires des collaborateurs des moyennes et grandes entreprises. Sa Market Place Click and Control développée en Interne par les équipes R&D permet de gérer toutes les étapes des déplacements professionnels, de la réservation à la facturation en incluant les outils de Business Intelligence. En tant que créateur de solutions informatiques, la société oriente son offre et la propose aujourd’hui à d’autres opérateurs du voyage, comme la SNCF.

Concernant son partenariat avec les Sharks, rendez vous maintenant le vendredi 22 septembre à l’Azurarena Antibes. Ce sera le 1er match officiel des Sharks face à Fos sur Mer dans le cadre de la Leaders Cup. Et l’occasion de découvrir la nouvelle équipe dans ses nouvelles tenues.