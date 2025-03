Sophia : trois chercheuses lauréates du Prix Jeunes Talents

Elles comptent parmi les talents au féminin de la technopole de Sophia Antipolis. Trois jeunes chercheuses de Sophia Antipolis ont été distinguées par la Fondation L’oréal. Alesia Herasimenka (CNRS/Inria UCA), Elena Mikheeva (CRHEA) et Swarn Priya (Inria UCA) font partie des 35 lauréates des Prix Jeunes Talents France 2023 décernés il y a quelques jours. Les doctorantes et post-doctorantes lauréates bénéficient respectivement de dotations de 15 000 € ou 20 000 €. (Photo DR : de gauche à droite Alesia Herasimenka, Elena Mikkeva et Swam Priya).

Alesia Herasimenka , Doctorante au Laboratoire Jean-Alexandre Dieudonné est récompensée pour ses travaux sur "Développer la nouvelle génération de satellites". Parmi ses projets, le développement des voiles solaires pour l'utilisation de l'énergie solaire lors des voyages dans l'espace.

Elena Mikkeeva travaille dans le domaine de l'Optique et de la Photonique au Centre de Recherche pour l'Hétéro-Epitaxie et ses Applications (CNRS/UCA) où elle explore les propriétés des métasurfaces optiques.

Swam Priya au sein de l'équipe-projet Stamp d'Inria Sophia prépare sa thèse sur la création de logiciels sûrs et fiables à l'aide de méthodes formelles et s'emploie à certifier l'exactitude, la sécurité et la fiabilité de logiciels en s'assurant qu'ils ne laissent pas échapper d'informations sensibles par des moyens indirects à l'aide de preuves vérifiées par machine.

En France, les femmes ne représentent que 28 % des universitaires dans les sciences fondamentales, avec des conséquences sérieuses sur la capacité d’innovation nationale et la qualité des avancées scientifiques, souligne la Fondation. C’est pourquoi, à travers le Prix Jeunes Talents France lancé en 2007, elle soutient les jeunes scientifiques françaises, afin qu’elles acquièrent les compétences et la confiance nécessaires pour surmonter les inégalités de genre, briser le plafond de verre et contribuer au progrès scientifique.