Sophia : TSE sécurisera l’approvisionnement d’Albéa en énergies vertes

Un beau contrat pour la startup sophipolitaine TSE. Le leader français de l’industrie photovoltaïque et agrivoltaïque vient d’annoncer la signature avec le groupe Albéa d’un Corporate Power Purchase Agreement (CPPA) pour 12 MWc d’énergie solaire sur une durée de 15 ans. Albéa, dont le siège est à Paris, est un groupe multinational implanté dans 14 pays. Leader mondial de l’emballage cosmétique, il emploie plus de 12.000 personnes. Le contrat porte sur l’achat d’électricité qui sera produite par un parc photovoltaïque “greenfield” situé dans l’Est de la France, et dont la mise en service est prévue pour juin 2026. (Photo DR).

Ce CPPA s’intègre dans l’offre de TSE à destination des entreprises qui souhaitent décarboner leurs activités sur le long terme. Albéa sécurisera ainsi plus de 20% son approvisionnement en électricité renouvelable pour tous ses sites de production français. Fidèle à sa feuille de route RSE, le groupe accélère ainsi sa transition vers des solutions à moindre impact environnemental.

“Cette opération se distingue pour nous des précédentes car il s'agit cette fois d’un CPPA avec une entreprise de taille intermédiaire, dont il faut saluer la vision à long terme”, a souligné Mathieu Debonnet, président de TSE. “Nous leur fournirons de l’électricité d’origine solaire leur permettant de sécuriser à un prix stable et compétitif leur approvisionnement en énergie décarbonée”. Pour François Tassart, CEO du groupe Albéa, “ce partenariat avec TSE est une étape importante dans notre parcours de décarbonation et s’inscrit dans la continuité de notre politique en faveur des énergies vertes.”