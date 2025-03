Sophia : un afterwork RH sur la neurodiversité

L’AfterWork RH Côte d'Azur et l’eDRH de la CCI Nice Côte d’Azur organisent une conférence sur la “neurodiversité” autour du thème “"Comprendre et valoriser les talents neuro-atypiques en entreprise". Elle aura lieu le 2 avril de 18h30 à 21 heures au Village by CA de Sophia Antipolis et sera animée par Alicia Moreno et Julien De Lopez, spécialistes profils multi potentiels. L’occasion de plonger dans les fondements de la neurodiversité en entreprise et de comprendre les termes clés pour une meilleure intégration de la diversité dans votre milieu professionnel.

Pour rappel, l’AfterWork RH a un positionnement unique et permet pendant les rencontres mensuelles d’échanger sur les thématiques qui font l’univers des Ressources Humaines.