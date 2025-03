Sophia : un atelier 2tonnes pour la journée mondiale du climat

La Journée mondiale du climat, le vendredi 8 décembre, sera célébrée à Sophia Antipolis à travers un atelier "2tonnes" inter-entreprises organisé de 12h30 à 16 heures par A la Karte au Village by CA. 2tonnes, c'est l'équivalent CO2 par an que chaque Français devra atteindre dans moins de 30 ans pour respecter les accords de Paris (nous en sommes aujourd'hui à 9,5 tonnes ce qui implique de diviser par près de cinq nos émissions de CO2). Piloté par Caroline Garence, animatrice de l’association 2tonnes, cet atelier prospectif abordera les dimensions individuelles et collectives de la réduction de l'empreinte carbone.

C’est la nouvelle version de cet atelier, la version Donut, qui sera utilisée. Elle permettra d'avoir une vision systémique des enjeux. Elle est basée sur la théorie du Donut de Kate Raworth, économiste britannique, qui a dressé une "boussole" pour réussir une transition écologique tout en permettant aux humains de s'épanouir.

En trois heures, les participants seront transportés jusqu'en 2050 avec pour objectif commun le respect de l'Accord de Paris. Grâce à la plateforme 2tonnes Compagnie, l'évolution des empreintes carbone sera suivie après chaque tour de jeu, permettant aux participants de définir un plan d'actions concret pour leur organisation.

L'atelier propose ainsi une approche holistique en abordant huit tours de jeu qui permettront d'actionner des leviers pour la transition bas carbone. Les participants seront plongés dans une immersion complète, prenant différents rôles et explorant des cartes d'action. L'objectif est de sensibiliser et d'inciter à l'action collective.