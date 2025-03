Sophia : un concours d’éloquence pour la parité dans le numérique et le cinéma

Un concours d'éloquence pour promouvoir la parité dans les métiers du numérique et du cinéma : c’est ce qu’organise Ynov Campus Sophia, groupe d'enseignement supérieur privé, le jeudi 8 février à 18 heures au Village by CA de Sophia Antipolis. Lancé avec EICAR (École Internationale de Cinéma et de Télévision), ce nouveau concours vise à sensibiliser les étudiants aux enjeux de la parité dans les secteurs de la tech et de l'audiovisuel où les femmes sont encore sous-représentées.

Il s’agit, explique Ynov Campus, d’un moment d’émulation et d’apprentissage de l’art oratoire pour les étudiants impliqués sur les sujets de l'égalité des sexes et de la diversité dans l'industrie du numérique et du cinéma. Les participants sont invités à présenter des discours sur la nécessité de favoriser la parité des métiers du numérique et du cinéma. L’occasion de partager leurs perspectives et leurs solutions, et de développer leurs compétences en communication. Cette finale permettra de sélectionner les meilleurs oratrices et orateurs pour la finale nationale du groupe Ynov qui compte 12 campus en France, qui se tiendra le 7 mars à Paris.