Sophia : un nouvel appel à candidatures au Village by CA

Une nouvelle occasion d’intégrer l’accélérateur du Village by CA de Sophia Antipolis. Celui-ci lance en effet un appel à candidatures pour la promotion 2024-2025 auprès des startups de moins de 5 ans alliant un fort potentiel de croissance, des offres et technologies innovantes et le souhait des dirigeants de faire croître leur entreprise. Les candidats recherchés ont déjà des clients et ont prouvé une traction marché. Les dirigeants accélérés au Village ont conscience d’un besoin de changement pour se structurer, passer un cap.

Les start-up sélectionnées s’engagent dans un programme d’accompagnement sur-mesure, déployé par l’équipe du Village. Ce programme d’accompagnement de 2 ans permet aux dirigeants de progresser en vente, de réduire les temps d’accès aux marchés et de construire leur unicité : consolider et enrichir leurs barrières à l’entrée vis-à-vis de la concurrence. Créé en avril 2018, le Village by CA PCA accélère actuellement 66 start-ups (dont 47 "alumni"). Ces entreprises ont progressé en vente grâce à la synergie entre le parcours d’accompagnement et le tissu de partenaires impliqués localement. Elles ont levé plus de 35 millions d’euros auprès d’investisseurs régionaux et nationaux et recruté plus de 250 collaborateurs.