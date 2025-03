Sophia : un "Technology Innovation Day Côte-d'Azur"

Un tour d’horizon sur les dernières avancées en matière d'intelligence artificielle, de green IT et de datacenter : c’est ce que promet le "Technology Innovation Day Côte-d'Azur", qui se déroulera le 13 décembre de 8h30 à 14 heures à la Maison de l'intelligence artificielle à Sophia. Organisé par Boston SARL (groupe présent à l'international) en partenariat avec TAScloud, PNY Technologies, Supermicro, KIOXIA Group, et NVIDIA, cet événement réunira des experts renommés de l'industrie.

Seront notamment abordés lors d’une table ronde les thèmes de :

Les défis et les tendances de la conception matérielle pour l'IA

L'hébergement intelligent pour les serveurs IA

L'infrastructure réseau pour l'IA : Stratégies et innovations

One Accelerated Cluster for AI and HPC

Liquid Cooling & Green IT

