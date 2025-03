Sophia : Unbias, lauréate du Prix EuropIA-MIA au WAICF

La startup sophipolitaine Unbias ia, fondée et dirigée par Daphné Marnat, a remporté le Prix de la meilleure startup, décerné par l'Institut EuropIA et la Maison de l'Intelligence Artificielle, avec le soutien du Département des Alpes Maritimes, prix décerné lors du World Artificial Intelligence Cannes Festival. Unbias ia a développé une solution d’IA novatrice qui lutte contre les biais discriminatoires présent dans les algorithmes du traitement du langage. Daphné Marnat et son équipe ont ainsi été distingués pour leur travail en faveur de l'inclusion, de la durabilité et de la responsabilité dans la tech.