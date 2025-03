Sophia : UncovAI, le traqueur d’IA, remporte le concours “Graines de Boss”

Florian Barbaro, PhD, fondateur d’UncovAI, une startup du Village by CA de Sophia actuellement accompagnée par l’Incubateur Provence Côte d’Azur, a remporté la finale du concours "Graines de Boss" qui s’est jouée à Paris au siège du Mouvement des Entreprises de France. UncovAI répond à une question de plus en plus prégnante : est-ce un humain ou une IA qui est à l’origine du texte que nous lisons sur le web, de l’image ou de la vidéo que nous regardons, de la musique que nous écoutons. La plateforme qui a été développée permet de détecter les contenus générés par l'IA , ou de dire dans quelle proportion l’IA est intervenue.

“Graines de Boss”, dont la CCI Nice Côte d'Azur est partenaire, accompagne les créateurs de jeunes entreprises. Grâce à son réseau de plus de 600 mentors, chefs d’entreprises et cadres dirigeants de tous secteurs, ce concours est reconnu comme levier de développement des talents émergents ! Un bon coup de pouce aussi pour UncovAI à qui est promis un bel avenir.