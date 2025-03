Sophia : une conférence Deeptech Cyber du Pôle SCS

Le risque Cyber nous concerne tous. La récente fuite des données liées au tiers payant santé nous le rappelle. Organisée par le Pôle SCS une Conférence Deeptech Cyber permettra de mieux comprendre ce risque et les moyens de s’en prémunir. Elle aura lieu au Village by CA de Sophia Antipolis le 11 avril de 9 à 16 heures et portera sur les grands enjeux de la cyber, les projets structurants en région Sud, ainsi que l'impact des réglementations EU et FR sur les acteurs de la chaîne de valeur, et l'analyse des menaces et des protections/solutions mises en place dans différents domaines.

Au programme des tables rondes entrecoupées par des pitch offreurs de solution le matin, un showroom le midi pendant le déjeuner networking et l’après-midi des ateliers (financement & impact environnemental de la cyber).