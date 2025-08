Sophia : une conférence exceptionnelle de Tadashi Tokieda, mathématicien-magicien

“Un univers à partir d'une feuille de papier" par Tadashi Tokieda : c’est une conférence que Terra Numerica@Sophia a organisée en dernière minute suite à une visite de l’orateur dans la région PACA. Le rendez-vous est donné demain mercredi 3 mai de 16h30 à 18h00 dans les locaux de Terra Numerica@Sophia à Valbonne (18 Rue Frédéric Mistral) et il est à retenir. Tadashi Tokieda est à la fois un magicien, artiste, chercheur polyglotte qui explore avec poésie les mathématiques et la physique. Professeur à l'université de Stanford, il est pour avril-juin 2023 professeur invité à l’ENS d’Ulm.

Prenons une feuille de papier, un objet du quotidien. À partir de cette feuille, en la pliant, en la froissant, il va aller explorer une riche variété de sciences en germe, depuis des tours de passe-passe et la géométrie jusqu'à la physique de l'élasticité et de l'art japonais traditionnel d'origami. Et on s'apercevra, petit à petit, que cette exploration tourne autour d'une certaine notion, celle du rapport de Poisson, un coefficient qui représente la contraction du matériau perpendiculaire à son allongement... Au programme de cette conférence, sont annoncés des surprises, des problèmes résolus, beaucoup plus de problèmes ouverts, et surtout, il y aura des ”manips”.