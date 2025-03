Sophia : une MiniKonf “Concours d’innovation i-PhD – 5e édition”

Avec 5 lauréat/es i-PhD dont deux Grands prix, la Côte d’Azur a surperformé en 2023, dans ce concours national d’innovation de référence. Pour que la 5ème édition, celle de 2024 lancée en novembre, soit aussi belle, l’Incubateur Provence Côte d’Azur organise une MiniKonf “Concours d’innovation i-PhD – 5e édition”. Elle aura lieu le 16 janvier de 10h30 à 12h00 au Centre Inria d’Université Côte d’Azur à Sophia Antipolis (2004, route des Lucioles).

Initié en 2019, le Concours d’innovation i-PhD, opéré par BPIFrance pour le compte de l’Etat (MESR), a pour objectif de stimuler la dynamique entrepreneuriale des jeunes chercheur/ses et de faciliter l’émergence de leur projet de startup deeptech. Il marque un engagement de l’Etat via une labellisation et une communication renforcée, une insertion dans l’écosystème de l’innovation national et un accès facilité à des financements. Il est destiné aux doctorant/es et post-docs dont le projet est soutenu par un laboratoire de recherche ainsi qu’un service de transfert de technologie et/ou un incubateur de la Recherche publique.

Date limite de dépôt : 29 mars 2024 à 23h59. Règlement intérieur, dossier de candidature et modalités de dépôt disponibles sur le site de Bpifrance.

Au programme de la MiniKonf

Présentation du Concours par Valérie Jacob Hoarau , référente nationale Bpifrance du Concours i-PhD et par Frédéric Magni , responsable Crédit et Innovation Nice – Bpifrance : éligibilité, processus de sélection, évolutions et points importants du règlement, conseils de rédaction.

Témoignage et retour d'expérience d'une lauréate régionale 2022 : Christina Kyrou , Flatlight.

, Flatlight. Présentation de l’accompagnement individualisé proposé par l’Incubateur Provence-Côte d’Azur aux porteurs de projet candidats.

aux porteurs de projet candidats. Réponses aux questions de l’assistance.

Les interventions se feront en français avec des résumés en anglais, et les questions-réponses dans les deux langues.

Inscription