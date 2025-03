Sophia : une Nuit des Acteurs du Numérique sur le coaching et l’excellence

Sport et entreprise, même recherche d’excellence et même besoins : il faut des coachs qui savent développer leur leadership, inspirer leurs collaborateurs et les pousser à se dépasser. “Le coaching et l’excellence” c’est aussi le thème de la prochaine “Nuit des Acteurs du numérique”, le nouvel événement bi-annuel de l’association Telecom Valley. Elle aura lieu le 20 octobre de 18 à 21 heures au Village by CA de Sophia Antipolis.

Au programme de la soirée, une sportive de haut vol, Pauline Peyraud-Magnin, footballeuse professionnelle, gardienne de l’équipe de France féminine viendra témoigner de son expérience. Nicolas Lutz et Wiebke Silve (Des Trous Dans la Raquette) aborderont ensuite la question du coaching des organisations. Troisième volet : le lancement du Challenge Jeunes Pousses 2023-2024, le concours de création d’entreprises étudiantes.