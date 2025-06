Sophia : une semaine après Paris, Flex-O ouvre à Lille sa 13ème implantation

Elle continue de courir Flex-O, la filiale du Groupe Courtin spécialisée dans les espaces de flexoffice et de coworking. Une semaine après avoir annoncé son implantation à Paris (Flex-O Paris Monceau dans le 8ème), elle poursuit son développement avec sa treizième implantation en France, cette fois-ci dans la métropole lilloise avec l’ouverture de Flex-O Gare Lille Europe. La proptech de Sophia Antipolis couvre désormais dix métropoles et continue son expansion sur l'ensemble du territoire national, avec pour objectif d'atteindre cinquante implantations en France d'ici 2027. (Photo DR : Flex-O Gare Lille Europe).

En l'espace de seulement trois ans, l'entreprise sophipolitaine s’est implantée dans les métropoles de Lille, Rennes, Nantes, Bordeaux (à deux reprises), Montpellier (également à deux reprises), Lyon, Nice, Bayonne, Paris et bien sûr Sophia Antipolis avec Centrium.

Dans la métropole lilloise, après avoir inauguré un premier espace de travail flexible et écoresponsable à Villeneuve-d'Ascq, Flex-O s'implante cette fois au centre-ville de Lille, plus précisément au 55, rue du Luxembourg, dans un bâtiment indépendant de 2 615 m². Ce bâtiment est actuellement en cours de réhabilitation pour répondre aux derniers standards d'efficacité énergétique et offrir un confort optimal à ses utilisateurs. Il dispose également d'une terrasse et de parkings souterrains. Pour cette transaction, BNP Paribas Real Estate a représenté les deux parties.

“Notre ambition est de nous étendre dans les métropoles les plus dynamiques. La Métropole Européenne de Lille est unique en son genre, rivalisant avec Lyon en termes de dynamisme de son marché tertiaire” a souligné Christophe Courtin qui est déjà à la recherche d’autres opportunités d’implantation sur Paris notamment. La course n’est pas finie.