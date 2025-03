Sophia : une visite ministérielle ciblée sur l’IA

Une visite ministérielle, demain après-midi, vendredi 15 novembre à Sophia Antipolis : celle d’Antoine Armand. Le nouveau ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie effectue une visite de deux jours, jeudi et vendredi, en Région Sud. Il se rendra à Fos-sur-Mer, Marseille, La Londe-Les-Maures et Sophia Antipolis pour un déplacement consacré à la décarbonation de l’industrie et au soutien à l’innovation. La journée de jeudi se passe sur la zone industrielle de Fos-sur-Mer. Vendredi, le Ministre prendra la parole dans la matinée lors du Forum méditerranéen de l’Intelligence artificielle à Marseille avant de se diriger vers Sophia en passant par La Londe.

Dans la première technopole d’Europe, son programme débute à 14h15 avec une visite du Lab d’Accenture, avenue de Roumanille. Il est prévu ensuite à 15 heures un accueil par Jean Leonetti, président de la CASA, avec une présentation de Sophia Antipolis et de ses chiffres-clés et grands projets par Alexandre Follot, directeur général adjoint de la communauté d’agglomération. Suivra à Inria à 15h25, une table ronde avec des acteurs de l’inteligence artificielle avant un départ à 16h15.