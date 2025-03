Sophia : Videtics, lauréat azuréen TotalEnergies

La startup Videtics à Sophia Antipolis est le nouveau “lauréat TotalEnergies” dans les Alpes-Maritimes. Spécialisée dans l’édition de logiciels d’Analyse Vidéo Intelligente, elle a ainsi bénéficié d’un prêt à taux zéro du groupe pétrolier à hauteur de 40.000 €, aide qui a été officialisée vendredi dans ses locaux par Jean-Michel Diaz, Directeur Provence Alpes Côte d’Azur Corse TotalEnergies. (Photo DR : de gauche à droite, Philippe Servetti, CEO de la Fondation Sophia Antipolis, Alan Ferbach, co-fondateur et président de Videtics, et Jean-Michel Diaz, directeur Provence Alpes Côte d’Azur Corse de TotalEnergies.)

Cet appui financier va notamment permettre à l’entreprise de réaliser de nouveaux investissements et financer des coûts de fonctionnement, de bénéficier d’une visibilité et reconnaissance d’un grand acteur industriel et d’accélérer sur le recrutement de profils qualifiés en diversifiant les équipes avec des profils marketing et commerciaux. Actuellement en pleine croissance, Videtics finalise une levée de fonds qui devrait lui permettre de recruter 18 nouveaux collaborateurs et donc de doubler ses effectifs. Aujourd’hui, elle souhaite adresser davantage le secteur industriel et ambitionne de se développer à l’international. Dans cet objectif, elle vient d’amorcer la création d’une Joint-Venture “Videtics West Africa” en Côte d'Ivoire avec Kaydan Groupe, leader ivoirien du Real Estate et des Nouvelles Technologies.

“Au-delà de l’accompagnement financier, ce soutien d’une grande compagnie est un excellent vecteur pour que Videtics se développe sur le marché international que nous visons aujourd’hui” a déclaré Alan Ferbach, co-fondateur et président Videtics. Pour Jean-Michel Diaz, il est “important de soutenir l’emploi dans ce domaine d’avenir”, Videtics étant au coeur d’une activité liée à l’intelligence artificielle “moteur de croissance économique, d’innovation, de compétitivité, de transformation de l’industrie, des usages.”

Via son dispositif de soutien aux PME concrétisé par un prêt à taux zéro, sans garantie, ni frais de dossier, la direction France de TotalEnergies accompagne les projets de création, de reprise et de développement de PME qui répondent aux conditions d’éligibilité. Un dispositif qui vise à soutenir l’ensemble des secteurs économiques pour contribuer aux développements des territoires français. Le groupe annonce avoir ainsi soutenu la création et le maintien de 1.750 emplois en PACA.