Sophia : Virteem prépare le lancement de son “companion” IA

C’est un deuxième repositionnement qu’effectue actuellement Virteem à Sophia Antipolis. Sous la direction de Kevin Soler, la startup spécialisée en marketing digital et réalité virtuelle ex VIP 360 avait changé de nom en juin 2022 pour marquer son entrée dans le métavers. Aujourd’hui, si elle garde ses activités précédentes, elle annonce un nouveau repositionnement cette fois sur l’IA générative avec le lancement le 15 avril prochain de Virteem Companion. Un assistant numérique qu’elle présente comme “une IA générative qui permet de centraliser tous vos documents au même endroit et qui base ses réponses UNIQUEMENT sur vos documents, le tout répondant à l’IA act 2026”. (Photo DR : l'équipe de Virteem avec Kevin Soler).

Un système développé initialement pour un usage interne

C’est un outil que Virteem avait développé pour son usage comme l’explique Kevin Soler. “Nous avions constaté que la recherche d’informations existantes représente chaque jour une perte de temps en moyenne de 1 heure par salarié. Aussi, l’an dernier, nous avons cherché à utiliser ChatGPT pour que nos collaborateurs puissent trouver des réponses fiables dans l’ensemble des données de l’entreprise. Et cela d’une façon sécurisée, c'est-à-dire sans que des informations internes et parfois confidentielles ne puissent filtrer sur l’ensemble de ChatGPT”.

“Le système que nous avons développé en interne a séduit plusieurs de nos clients. Nous avons donc continué les développements d’un nouveau produit, basé sur l’IA et dédié aux entreprises : le Virteem Companion. Notre cœur technologie repose sur le LLM Mistral 7B, fine tuned pour s'aligner précisément avec nos cas d'usage. Les réponses du modèle sont directement applicables et pertinentes pour nos utilisateurs. En complément, l'adoption de la technologie Retrieval Augmented Generation (RAG) minimise les risques d'hallucinations et garantit des réponses fiables et sourcées ancrées dans des données vérifiables.”

Quatre grands cas d'usage

“Le “companion” permet de répondre notamment à quatre cas d’usage. Pour l'“on boarding”, un chatbot peut répondre avec pertinence aux questions que peuvent se poser des candidats ou de nouveaux collaborateurs (peut-on faire faire du sport? le télétravail ? Comment ?...). Pour la formation, il peut assurer le suivi. Pour la QSE, il répond aux questions relatives aux process de sécurité. Pour le ticketing, il assure une recherche d'informations parmi les tickets clos et vient répondre à des questions du type mon ordinateur est éteint, que faire?.”

C’est ce nouveau “compagnon”, qui a donné lieu à la création d’une nouvelle Business Unit, que Virteem va lancer le 15 avril après une bonne année de R&D. En attendant ce lancement officiel, il sera présenté lors d’une conférence IA le 28 mars dans les locaux de la société d'e-Golf, 950 avenue de Roumanille avec une démo VR à la clé. Virteem n’oublie pas ses fondamentaux.