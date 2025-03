Sophia Welcome Talents : un afterwork XXL pour une technopole qui recrute

Séquence de convivialité, la soirée Sophia Welcome Talents donne l’occasion chaque année de porter l'accent sur un indicateur fort : le recrutement. Elle a été créée en 2019 pour marquer la croissance de l’emploi dans la technopole et l’édition 2023 a eu de quoi se montrer optimiste sur ce point. Jeudi 30 novembre, dans l’ambiance très cosy du nouveau Café Laffitte, l’événement s’est transformé en un afterwork XXL avec plus de 250 participants. (Photo WTM : une vue de la salle du Café Laffitte).

Organisée par Sophia Club Entreprises, en partenariat avec la CASA (Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis) et la Fondation Sophia Antipolis, cette soirée annuelle est dédiée aux “recrues” de l’année. L’objectif est de leur souhaiter la bienvenue et de faire en sorte que les nouveaux collaborateurs des entreprises sophipolitaines puissent se rencontrer et mieux connaître ce qui fait l’ADN de la technopole avec ses animations culturelles, scientifiques, techniques ou tout simplement conviviales.

On notait aussi dans l’assistance beaucoup de jeunes ingénieur(e)s de plusieurs dizaines d’entreprises avec une forte participation des nouveaux entrants chez Amadeus qui, en 2023 restera le champion de l’emploi sophipolitain avec 350 embauches après déjà 450 recrutements en 2022. Les responsables de Sophia Antipolis, Jean Leonetti, président de la CASA (Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis) en tête, n’ont pas manqué de venir à leur rencontre.

Côté emploi, la technopole a accéléré. Le rythme annuel de 1.000 emplois supplémentaires depuis 5 ans qu’elle tenait, a encore progressé en 2022 avec 1.300 emplois de plus pour un total au dernier recensement de 2022 de 41.300 emplois. L’année 2023, sur ce point, devrait être encore meilleure comme le pressent Etienne Delhaye. Directeur exécutif du Sophia Club Entreprises. Le SCE, chargé d’établir une carte des postes et des profils recherchés a comptabilisé 2.500 postes ouverts. Pour l’exemple, Thales (70 postes), NXP (50), ST Microelectronics, passé de 180 à 300 collaborateurs ces deux dernières années (45), Docaposte (40), Renault (40), ou encore Arm (35), Air France (25)... tandis que les ESN embauchent aussi de nouveau comme Klanik (65 postes ouverts), Astek (50), Alten (50), Meritis (40)....

Photo DR : les responsables de la technopole, avec Jean Leonetti, président de la CASA, Alexandre Follot, Philippe Servetti, Etienne Delhaye... à la rencontre des nouveaux entrants