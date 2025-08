Sophia : workshop à EURECOM sur les avancées de la 5G pour l’industrie 4.0

"5G-Advanced for the Industry of the Future" (La 5G avancée pour l’industrie du futur) : c’est le thème d’un workshop qu’EURECOM organise à la rentrée, les 21 et 22 septembre dans ses locaux à Sophia Antipolis. L’école d’ingénieurs, qui est aussi un acteur clé de la recherche dans les technologies numériques et les réseaux mobiles, propose une découverte des dernières innovations en matière de réseaux mobiles et leurs avantages pour différents cas d'utilisation dans le contexte de certains des leaders de l'industrie 4.0. Cet événement propose également un aperçu de ce que l'on peut attendre des derniers programmes nationaux de R&D en France, en Allemagne et au-delà, offrant un aperçu des opportunités futures liées à la 6G.

L'atelier est co-sponsorisé par Qualcomm, EURECOM, IMT et l'Académie franco-allemande pour l'industrie du futur.