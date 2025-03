Sophia : workshop exceptionnel de Recherche et Avenir sur les défis de l’espace

Alors que la filière Newspace prend de l'ampleur sur la Côte d'Azur et dans la Technopole, un 18ème workshop de l'équipe Recherche et Avenir sur le thème "Espace : défis et enjeux des dix prochaines années” qui s'annonce exceptionnel. Il aura lieu le 25 janvier de 8h30 à 12h30 au Business Pôle de Sophia Antipolis et sera exceptionnel par la qualité des intervenants avec notamment Michel Mayor, Prix Nobel de Physique 2019, ainsi que Michel Serres, CEO de l’agence spatiale européenne qui fera le déplacement depuis le Luxembourg. (Photo DR).

Organisé en partenariat avec la CASA et l'IAE de Nice, ce rendez-vous proposé en phygital (en présence physique ou en ligne) lancera une réflexion approfondie sur l'avenir spatial à partir de trois tables rondes : la première sur la croissance exponentielle des satellites ; la deuxième sur l'exploration spatiale et la "colonisation" planétaire ; la troisième sur l'origine et la détection de la vie dans l'Univers. Ces trois tables rondes seront simultanément diffusées en streaming, accessibles après inscription. A l’issue de chacune d’elles, public présent et internautes pourront relayer leurs questions aux experts.

Le programme en détail

9h00-10h00 : Croissance exponentielle des satellites. L'essor technologique et la baisse des coûts de lancement entraînent une forte augmentation du nombre de satellites en orbite. Cela pose des défis tels que le risque d'interférences signalétiques, la gestion du trafic spatial nécessitant des réglementations internationales pour répondre aux enjeux de sécurité, responsabilité et durabilité. Les tensions géopolitiques s'intensifient avec la compétition pour les ressources spatiales, accentuées par l'importance militaire des satellites. Dans ce contexte, de nouveaux acteurs privés émergent dans le "New Space", offrant des applications et services innovants. Des questions subsistent quant à la nécessité de règles claires dans cet espace en évolution rapide.

Avec Marc Serres (Luxembourg Space Agency), Hugo Gonzalez (CNES), Christophe Moreno (Thales Alenia Space/SAFE/IRT Saint Exupéry)

10h15-11h15 : Exploration spatiale et “colonisation” planétaire. L'exploration spatiale promet des avancées majeures pour l'humanité, notamment avec les missions habitées vers la Lune et Mars, présentant des défis technologiques et humains considérables. La "colonisation" planétaire soulève des enjeux complexes tels que le développement de technologies durables, les effets sur la santé humaine, mais aussi des questions éthiques, économiques et de réglementation. Malgré cela, elle offre des opportunités fascinantes pour l'expansion humaine au-delà de la Terre. L'atelier se concentrera sur ces missions habitées, les enjeux de la colonisation planétaire et les politiques spatiales des nations.

Avec Jeronimo Bernard-Salas (ACRI-ST), Peter Weiss (SPARTAN SPACE), Cécile Gaubert (EXOTRAIL)

11h30-12h30 : Origine et détection de la vie dans l’Univers. L'exploration des origines de la vie dans l’Univers est au cœur des recherches actuelles en astronomie. Depuis la première confirmation d'une exoplanète en orbite en 1995, plus de 5.500 de ces planètes extrasolaires ont été identifiées. La quête s'intensifie pour comprendre les conditions propices à la vie, en se concentrant sur des aspects tels que la stabilité orbitale, la composition atmosphérique et la chimie prébiotique. La détection de biomarqueurs, notamment à travers l'analyse de la chimie atmosphérique des exoplanètes, est une approche prometteuse. Des missions d'observation, notamment celles du télescope spatial James Webb, lancé en 2021, contribuent significativement à cette exploration des origines.

Avec Michel Mayor (Observatoire de Genève - Université de Genève), Grégoire Danger (AMU-CNRS), Stéphanie Godier (Recherche et avenir)

Inscriptions et programme de l’évènement accessibles en ligne Entrée gratuite / Inscription obligatoire