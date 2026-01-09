Sophianet et Webtimemedias : nos meilleurs voeux technos 2026

Bonjour et meilleurs voeux pour 2026. Côté professionnel, nous en avons tous besoin dans cette période de changements fulgurants, en plein basculement dans la nouvelle ère numérique qui s’ouvre. En ce début d’année, un souvenir aussi m’est revenu en tête. Fin 2019, j’avais été marqué, lors de l’inauguration du nouveau site d’IBM à Sophia Antipolis (l’ex-Ilog), par la présentation d’un de leurs projets : la gestion d’équipes hybrides associant des humains à des Intelligences Artificielles.

Nous étions encore loin de l’IA toute. ChatGPT n’avait pas encore lancé le top départ grand public (il a été donné en novembre 2022 entraînant un vrai raz-de-marée avec 1 million d’utilisateurs les seuls cinq premiers jours). La problématique des équipes hybrides n’était pas encore dans toutes les têtes. Mais avant la déferlante IA, la technopole y travaillait déjà, en avance de phase, et dégageait les premières solutions. Aujourd’hui c’est une question qui vient s’imposer de plus en plus dans la plupart des secteurs d’activité. Belle anticipation.

Les exemples de ces technologies d’aujourd’hui et encore plus de demain que Sophia Antipolis et la Côte high tech développent ou utilisent en avance de phase pourraient être multipliés. On les trouve dans les grands groupes (Amadeus pour l’industrie du voyage, Accenture, SAP et autres membres du think tank industriel ICAIR) comme dans les multiples startups azuréennes de l’IA (28 d’entre elles ont été sélectionnées pour le prochain WAICF de Cannes en février) mais bien sûr aussi dans les laboratoires (Inria, CNRS, UniCA…), dans le 3IA... La liste est trop longue pour en donner le détail.

Mais pas toujours facile d’avoir le contact. L’objectif de Sophianet est aussi de contribuer à vous brancher sur ces acteurs de l’innovation pour qui aujourd’hui il est déjà demain et qui explorent ces technologies émergentes bientôt placées au coeur de l’économie, des usages, de votre métier ou de votre entreprise. La chance de la Côte d’Azur et de son économie est d’avoir cette formidable “boîte à outils numérique” à portée de main.

C’est pourquoi l’an dernier, nous avons lancé à côté de Webtimemedias.com le site de Sophianet.com avec, pour chacun, un contenu bien distinct. L’Eco de la Côte pour le premier et le monde de Sophia pour le second. L’occasion d’accentuer le regard sur la technopole et la Côte High Tech en général et de garder un œil sur notre futur technologique. Bonne année 2026 pour la techno mais aussi, évidemment, pour tout le reste.