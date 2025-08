SophiaTech : plus de 800 candidats attendus pour le concours Geipi Polytech

Polytech Nice Sophia accueille, mercredi 3 mai de 14 à 17 heures, les candidats du Concours Geipi Polytech pour les épreuves nationales. Plus de 800 candidats sont attendus sur le Campus SophiaTech pour passer les épreuves de ce qui est le plus important concours national Post-bac de recrutement d’élèves-ingénieurs. Il permet d’intégrer une des 35 écoles d'ingénieurs publiques reconnues par la Commission des Titres d’Ingénieur (CTI). Au total, en France et à l’étranger, ce sont 25 000 candidats - soit une augmentation de 14% - qui y participent.

Ce concours est réservé à des profils scientifiques bacheliers de l’année en cours et n-1. Parmi les candidats 29% de femmes. Pour 2023, le concours Geipi Polytech propose 3.763 places aux élèves de Terminale générale et aux bacs+1 ayant obtenu un bac général en 2022, ainsi que 171 places aux élèves de Terminale technologique et aux bac+1 ayant obtenu un bac STI2D-STL en 2022. Les candidats devront composer sur 3 épreuves durant 3 heures : un sujet obligatoire en mathématiques et deux autres sujets scientifiques à choisir parmi les spécialités de Terminale (mathématiques, physique-chimie, SVT/BE, sciences de l’ingénieur, numérique et sciences informatiques).