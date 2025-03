“Souviens-toi et Pleure”, un thriller de Laurence Genevet sur fond de Principauté

Une corde supplémentaire à l’arc de Laurence Genevet. On l’a connue successivement comme directrice commerciale de Nice-Matin, comme directrice de la communication et du marketing du Crédit Agricole Provence Côte d'Azur, puis directrice générale d'EPI Communication à Monaco et dernièrement comme créatrice d’entreprise dans la stratégie de développement avec Creative Business Development à Nice. Elle a été aussi l’une des lauréates de la 7ème édition des Trophées "les Femmes de l’économie" PACA & Monaco. La voici désormais en plus écrivaine, dans le domaine du polar de surcroît. (Photo Olivier Remualdo : Laurence Genevet).

Elle a écrit en effet un thriller, "Souviens-toi et Pleure", publié par les Editions Maïa (pour précision, ce n’est pas une publication à “compte d’auteur”). Ce premier livre, elle le présentera demain, samedi 15 juin, à l’occasion d’une séance de dédicaces à 16 heures à la Librairie Bouillon de culture La Sorbonne à Nice (23 rue de l’hôtel des Postes).

L'intrigue se situe à Moneyïkos, une cité-État coincée entre la Grèce et l'Albanie, où les mystères vont s’enchaîner au fil d’un vrai suspense, jusqu’à la révélation de secrets enfouis en Provence et un dénouement inattendu. On ne vous le dévoilera évidemment pas. Mais le lecteur est plongé au cœur d’enjeux cruciaux, stratégiques, économiques et financiers pour l’avenir de la Principauté de Moneyïkos. Cela autour d’une menace : mais qui veut donc s’emparer des bases de données inestimables de la Principauté ?

Laurence Genevet a beaucoup travaillé dans la Principauté de Monaco et cotoyé son monde financier. La maison d’édition EPI Communication qu’elle dirigeait était l’éditrice de revues monégasques emblématiques comme “The Best of Monaco", “Banking & Finance”, “City Magazine,” Events & Conventions…C’est aussi un univers qu’elle connaît bien et on peut aisément imaginer que si ce polar est de pure fiction, l’affaire des “Dossiers du Rocher”, qui met en émoi Monaco depuis deux ou trois ans, a été une source d’inspiration toute trouvée.

A travers une exploration des thèmes universels de la trahison, de la cupidité, de la loyauté, du dévouement et des secrets de famille, c’est en toile de fond la Principauté monégasque et sa faune, ses personnages haut en couleur que l’on peut retrouver, le tout accompagné d’une immersion dans les paysages enchanteurs de la Provence. Laurence Genevet, qui croit en l’énergie des lieux, n’a pas oublié non plus celle des Alpilles, berceau de sa famille paternelle, qu'elle transmet dans ce livre.

Le roman "Souviens-toi et Pleure" est disponible dès maintenant en librairie et en ligne (Amazon, Fnac, Cultura, Éditions Maïa...) : 20€. www.editions-maia.com

"Souviens-toi et pleure" de Laurence Genevet