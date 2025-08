Spatial : ACRI-ST, base azuréenne du New Space à Grasse

Tout était prêt sur les hauteurs de Grasse pour le baptême du nouveau site d’ACRI-ST dans les locaux entièrement rénovés de l’ancien CERGA (Centre de recherches en géodynamique et astrométrie). L’invitation officielle avait été lancée le 11 mars dernier pour le lancement d’INSPIRE-SAT 7, un nano satellite de la génération New Space auquel la société est associée pour l’analyse des données. Le lancement était opéré depuis la base américaine de Vandenberg en Californie par la société SpaceX. Mais un lancement dans l’espace n’est jamais banal et ,ce jour-là, le départ a été reporté. L’ouverture officielle du site grassois dédié au NewSpace se fera un autre jour. (Photo WTM : le nano satellite, de la taille d'une boîte à chaussures, posé devant l'écran de télévision qui permettait d'assister au lancement en direct des Etats-Unis).

La mission INSPIRE-SAT 7 a commencé

En revanche, le satellite a pu être lancé plusieurs jours après. Il est désormais en orbite et ACRI-ST a bien commencé cette mission d’observation de la terre et du soleil et contribuera notamment à la collecte et à l'analyse de données précieuses pour l'observation du changement climatique et de l'ionosphère.

La société participe ainsi, depuis la ville de Grasse, aux opérations de ce nouveau satellite via son offre de Segment Sol en tant que Services destinée aux acteurs du Newspace. Ces opérations complètent celles déjà en cours avec la mission UVSQ-SAT, un nano satellite également, lancé il y a un an et précurseur de INSPIRE-SAT 7 (International Satellite Program in Research and Education) développé par le LATMOS et ONERA.

Vers la création d'un pôle d'expertise spatial à Grasse

Pour ACRI-ST, c’est la concrétisation de ses perspectives ambitieuses dans le domaine spatial. En effet, la société travaille activement à la création d'un pôle d'expertise spatial à Grasse. A côté de son centre de contrôle mission pour la gestion de données satellites, ACRI-ST est également en train de créer un Centre de Contrôle Commande sur le territoire, ancrant ainsi une capacité opérationnelle dans la région.

La société s'engage également dans la formation de nouveaux métiers du spatial en coopération avec les établissements d'enseignement supérieur et les centres de recherche, et veut contribuer à la création d'un écosystème dynamique et innovant autour de l'Observation de la Terre et du changement climatique.

Le challenge d'Odile Fanton d'Andon

C’est le challenge qu’a lancé sa présidente, Odile Fanton d’Andon, une habituée du palmarès Women Equity qui distingue les 50 meilleures PME dirigées ou co-dirigées par des femmes en France. “Notre site de Sophia Antipolis est déjà en relation depuis une trentaine d’années avec Thales Alenia Space à Cannes et travaille sur des missions spatiales du passé comme Sentinel3 et du futur. Pour le spatial dit “traditionnels”, Sophia assure ainsi l’approche numérique dans l’analyse des données pour la surveillance de la terre et l’évolution du climat.”

“Le site Grasse se positionne, lui, sur des concepts de nano satellites. Il s’agit de missions beaucoup plus petites, agiles, moins chères, qui peuvent apporter des informations complémentaires et donner des réponses pointues, dédiées à des missions spécifiques. Nous accompagnons ainsi l’émergence d'un nouvel âge du spatial. Alors que l’exploration de l’espace entre de plus en plus dans notre quotidien, nous renforçons un écosystème en pleine expansion qui nécessite des compétences très fines dans la réception des données, leur stockage, leur archivage et leur exploitation".

Un déploiement sur le pôle métropolitain Cap Azur

"A terme, nous envisageons d’ici trois ans le transfert de 70 collaborateurs du groupe sur le site de Grasse. L’objectif est le déploiement de l’industrie spatiale azuréenne sur le périmètre du pôle métropolitain Cap Azur, reliant ainsi le spatial traditionnel à Cannes, le NewSpace à Grasse et le numérique à Sophia." Un objectif dont il devrait être question demain à Sophia Antipolis avec le lancement au Business Pôle de “Connect By CNES Région Sud”, le premier bureau de représentation du CNES (Centre national d’Etudes Spatiales) en région.

La reconnaissance du territoire azuréen en tant que porteur d’un savoir-faire exceptionnel dans le domaine spatial.