Sport Film Festival de Beausoleil : olympisme et pratique sportive à l’honneur

Trois jours de projections, de débats et de colloques pour communiquer sur les valeurs olympiques, paralympiques et promouvoir l'importance de la pratique sportive : c’est ce que propose le deuxième Beausoleil Côte d'Azur Sport Film Festival du 2 au 4 mai au Centre Culturel Prince Jacques. Ce festival s’inscrit dans la 41e édition du “World FICTS Challenge” à Milan en novembre. Il est coorganisé par le Comité Départemental Olympique et Sportif des Alpes-Maritimes (CDOS 06) et la ville de Beausoleil, sous l’égide de la Fédération Internationale du Cinéma et Télévision Sportif (FICTS). La Ville de Beausoleil est la seule ville française qui a été retenue pour 2023. Avec le CDOS 06, elle souhaite aussi pouvoir pérenniser cet évènement qui en est à sa 2ème édition et qui a rencontré un vif succès en 2022.

Ces trois jours offriront aux médias, cinéastes, producteurs et distributeurs spécialisés, un lieu de rencontre pour échanger leurs points de vue et informations. Pour le public, ce sera l’occasion de découvrir des contenus audiovisuels sportifs sous toutes ses formes et disciplines. Au programme notamment la projection du film “Invictus”, suivie d’un débat, ou de “Born to ride”, en présence des jeunes du CLSH. Le festival affiche deux parrains de renom avec Fanny Horta, joueuse internationale française de rugby, et Aubin Hueber, joueur international de rugby et champion du monde. La fête se terminera jeudi 4 mai à 18h30 par la remise des prix du FICTS avec près de 400 films reçus, 133 sélectionnés et 27 finalistes qui se disputeront six prix (meilleur film, documentaire, film sport et Olympisme, film et société, clip azuréen, spécial du jury).