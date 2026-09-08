Natation en eau libre, course à pied et plateau d'athlètes de haut niveau : c'est le cocktail sportif de la YOTTA XP dont une première édition mentonnaise aura lieu le 10 octobre sur la plage des Sablettes.

Après une première édition cannoise en 2025, la YOTTA XP s'installe le 10 octobre à Menton, sur la plage des Sablettes, pour une journée sportive soutenue par le département des Alpes-Maritimes. Née à Vichy en 2022 de l'imagination de Sacha Rosenthal, fondateur et PDG du groupe XEFI, cette course au format inédit consiste à enchaîner des boucles de natation et de course à pied dans un temps de plus en plus réduit, chaque tour devant être bouclé avant un cut-off dégressif pour pouvoir repartir sur le suivant. À Menton, quatre formats seront proposés (YOTTA XP S, S Relais, M et M Relais, jusqu'à cinq boucles chacun), complétés en fin de journée par la YOTTA Run, ouverts aussi bien aux sportifs aguerris qu'aux amateurs. Le décor mentonnais, entre façades colorées et proximité de la frontière italienne, devrait par ailleurs attirer de nombreux participants transalpins, renforçant la dimension internationale de l'épreuve.

La YOTTA XP M réunira un plateau élite de haut niveau, avec notamment Antoine Olivier, médaillé de bronze à Rio sur le 10 km nage libre, les champions de France Igor Dupuis et Élie Combat, la championne du monde junior Ilona Hadhoum, la multiple vainqueure du circuit WTCS Jeanne Lehair, les champions du monde de swimrun Arnaud de Lustrac et Jérôme Gueguen, ou encore Justine Guérard, deuxième de la dernière édition vichyssoise. Un prize money de 33 200 € récompensera les dix premiers hommes et les dix premières femmes de cette catégorie.