Sport & Partage à Nice : l’événement du sport inclusif

La 7ème édition de la manifestation “Sport & Partage”, se déroulera le mardi 27 mai, de 9h30 à 15h30, au Stade Vauban à Nice. Cet événement, incontournable du sport inclusif, regroupe chaque année plus de 450 participants, dont des enfants en situation de handicap, des jeunes dits “ordinaires” ainsi que des adultes. La manifestation a pour objectif de promouvoir les valeurs de solidarité et d’inclusion par le sport. Au programme de cette journée : des activités sportives variées, adaptées à tous les profils et tous les handicaps qui permettront à chacun de découvrir ou de redécouvrir les plaisirs du sport dans une ambiance chaleureuse et bienveillante.