Sport toute à la Journée m-Tourisme et à la Nuit des acteurs du numérique

Pour éviter la dispersion des énergies, Telecom Valley a cherché à regrouper des manifestations. C’est le cas le mardi 16 avril, avec dans l’après-midi de 14 à 18 heures la Journée m-Tourisme et en soirée, de 18 à 22 heures, la Nuit des Acteurs du Numérique. Deux événements qui se succèderont dans les Espaces du Fort Carré à Antibes (61 avenue du 11 novembre).

La journée m-Tourisme se tiendra sur le thème “Le Numérique au service de l’événementiel sportif”. Au programme trois tables rondes sur l’enjeu de l’événementiel sportif pour les territoires, sur le défi de la cybersécurité et sur le sport, enjeu majeur pour les acteurs de l’événementiel. Il est prévu également des stands et une clôture en beauté par Anne-Gaëlle Miry Devos, sportive de haut niveau de Pentathlon moderne et Water-polo, coach d’équipe et d’organisation, intervention suivie d’un speed meeting.

Seconde partie de la journée Telecom Valley, la Nuit des Acteurs du Numérique Azuréens commencera dans la foulée à 18h15 et reprendra le thème du sport sous l’angle de l’entreprise. Anne-Gaëlle Miry Devos donnera le “la” en expliquant ce que le sport apporte à l’entreprise et comment nos pratiques sportives peuvent nourrir nos pratiques en entreprise. Suivront deux tables rondes (le temps d’inspiration), puis trois ateliers en parallèle (les temps d’échanges en petits groupes) pour repartir avec des pratiques à expérimenter au sein de chaque entreprise.