Sportel Monaco 2025 : Innovation, IA et storytelling sportif

Le Sportel Monaco 2025, du 20 au 22 octobre au Grimaldi Forum, se confirme une nouvelle fois comme le plus grand rassemblement mondial dédié aux médias sportifs, à la sportstech et à l’innovation dans le sport. Près de 2 000 décideurs internationaux, diffuseurs, ligues, agences, investisseurs, startups et champions y sont attendus pour trois jours de conférences, d’expositions et de networking. Cette 38ème édition s’annonce aussi comme la plus internationale et la plus tournée vers l’avenir, portée par la montée en puissance de l’intelligence artificielle, du streaming et des nouveaux modèles économiques du sport.

Au programme, des conférences stratégiques de haut niveau autour de thèmes clés : l’explosion de l’IA générative dans la production sportive, les nouveaux leviers de monétisation du streaming, ou encore l’arrivée des grands investisseurs privés dans le sport. Le Sportel 2025 proposera également des espaces interactifs dédiés au networking et à la découverte des dernières innovations sportstech, avec plus de 70 exposants prestigieux tels qu’ESPN, NFL, LALIGA, Bundesliga, PGA Tour ou Sportradar.

En parallèle, les Sportel Awards (du 19 au 21 octobre) mettront à l’honneur les valeurs universelles du sport et les émotions de l’écran. Sous la présidence d’honneur du Prince Albert II de Monaco, deux grandes figures seront notamment célébrées cette année : Marie-José Pérec, triple championne olympique, distinguée par le Prix de l’Autobiographie Renaud de Laborderie pour Ma vie olympique, et Jacky Ickx, légende du sport automobile, lauréat du Prix de la Légende 2025. Entre business, culture et passion, Monaco continue de s’imposer comme la scène mondiale du sport et de ses innovations.