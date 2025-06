Start Up Factory Cannes : technologie quantique et startups

"Les technologies quantiques : de la recherche vers les applications" au menu de la prochaine Start Up Factory Cannes, le 21 septembre de 18h30 à 21 heures au Campus Georges Méliès. A l'occasion de cette édition spéciale, il est programmé un keynote de Robin Kaiser, directeur de recherche au CNRS INPHYNI (Institut de Physique de Nice) ainsi que les témoignages de plusieurs startups de la région engagées dans la technologie quantique.

Créées par le Club Sophia Business Angels, aidées par la Fondation Sophia Antipolis et la CCI Nice Côte d'Azur, les Start Up Factory sont le lieu de rencontre de ceux qui entrent dans une démarche de réflexion concernant la création ou l'accompagnement d'une entreprise innovante. Il est également possible de présenter un projet ou une entreprise et de profiter de l'estrade pour faire passer un message (demande via l'email infoprojet@sophiabusinessangels.com).

Les pitchs se font en 3 minutes et sans support visuel ! L'entrée est gratuite et comprend 2 boissons offertes. La soirée sera ponctuée de présentations par les porteurs de projets, de temps de rencontres individuelles et de networking.