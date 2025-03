“Up To Start by IMT” : le concours d’entreprenariat est ouvert

Acteur majeur de l’entrepreneuriat et de l’innovation dans les territoires, l’Institut Mines-Télécom (IMT) lance la deuxième édition de “Up To Start by IMT”, le concours national d’entrepreneuriat visant à favoriser l’émergence des pépites deeptech de demain. Jusqu’au 30 juin, les start-up en phase de création ou celles créées depuis moins de 18 mois, peuvent candidater au concours pour profiter gratuitement de l’expertise technique et scientifique de l’IMT, via un accompagnement à 360° dans l’un des 12 incubateurs, dont ceux de Sophia Antipolis (Eurecom) et de Gardanne.

Les projets sélectionnés par le jury recevront aussi, en plus de l’accompagnement dans les incubateurs de la région, une bourse de 10K€ pour le vainqueur du concours, et 5K€ pour les deux suivants. Chaque incubateur dispose de ses propres spécialités technologiques, permettant d’accompagner et der épondre aux besoins de chaque projet de start-up. Pour Sophia Antipolis avec Eurecom, il s’agit de l’IA & Data, de l’Industrie 4.0 et de la Cybersécurité.