Start In Mode à Cannes : le grand show de l’association Avenue Montaigne

L’association Avenue Montaigne de SKEMA Business School organise la 10ᵉ édition du Start in Mode, un défilé de mode le 28 novembre à 20 heures dans le cadre prestigieux de l’hôtel Martinez. Cette année, le thème “Les voiles de Morphée” vise à plonger les spectateurs au cœur d’un univers onirique et poétique. Il rassemblera de jeunes créateurs talentueux devant un public composé de professionnels du secteur, de passionnés de mode et d’acteurs locaux. Plus qu’un simple défilé, Start in Mode affirme sa volonté de faire rayonner la créativité étudiante et de s’imposer comme un moment phare de la vie culturelle et artistique de la Côte d’Azur.

Billets en vente le jour même à l’hôtel Martinez dans la limite des places disponibles. Renseignements, tarifs et réservations : avenuemontaignesk@gmail.com