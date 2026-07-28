Signe de la montée en gamme des startups de l’IA, Limova.ai, jeune pousse ambitieuse spécialisée dans les agents d'intelligence artificielle est devenue partenaire Premium de l'OGC Nice. Un accord sur trois saisons la place sur le haut du dos du maillot des Aiglons réunissant ainsi un club historique du football français et une start-up technologique en pleine accélération.

Une startup IA niçoise sur le maillot des Aiglons ! C'est ce qui ressort de la signature entre l'OGC Nice et Limova.ai d'un partenariat courant sur les saisons 2026/27, 2027/28 et 2028/29. Née à Nice et spécialisée dans les agents d'intelligence artificielle autonomes pour les entreprises, la start-up bénéficiera d'une exposition de premier plan sur le haut du dos du maillot de l'équipe professionnelle masculine, ainsi que d'un dispositif d'expression étoffé tout au long de la saison : campagnes digitales, présence renforcée à l'Allianz Riviera, contenus avec les joueurs et initiatives auprès du Business Club du club. (Photo DR : la présentation du nouveau maillot de l'OGC Nice en présence de Maurice Cohen, président du Club et de Yohan Drahy, cofondateur de Limova.ai).

Ce partenariat intervient à un moment charnière pour Limova.ai, qui rassemble près de 35 000 utilisateurs dans 35 pays depuis le lancement de sa plateforme en décembre 2024 et s'apprête à franchir les 8 millions d'euros de revenus récurrents annuels, tout en finalisant une nouvelle levée de fonds. Au-delà de la visibilité offerte, les deux partenaires entendent faire de l'OGC Nice un terrain d'expérimentation concret pour l'intelligence artificielle, avec des cas d'usage envisagés dans le marketing, la création de contenus, l'analyse de données ou la gestion des partenariats.

"Notre ambition est de construire, depuis Nice, un acteur européen de référence dans l'intelligence artificielle, et ce partenariat incarne pleinement cette volonté", a déclaré Yoan Drahy, cofondateur de Limova.ai. En réunissant un club historique du football français et une start-up technologique en pleine accélération, ce partenariat porte une ambition commune : contribuer à faire de la Côte d’Azur un territoire où le sport, l’innovation et l’entrepreneuriat se rencontrent pour créer de la valeur et imaginer les expériences de demain.