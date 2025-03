Startup : l’aventure ONHYS s'est terminée faute de financement

“Eh oui, c’est l’esprit chargé d’émotions que je vous annonce la fin de cette belle épopée ONHYS” : c’est par ces mots, publiés sur son fil LinkedIn que Sébastien Paris, le président d’ONHYS, a officialisé voilà une semaine la fin d’une aventure qui a duré 8 ans. Startup spécialisée dans la modélisation et la simulation des flux piétons, ONHYS avait été créée fin novembre 2015 par Sébastien Paris, un expert en la matière, titulaire d’un Doctorat dans le domaine de la simulation de foules. (Photo DR : ONHYS 17/11/2015 - 08-11-2023).

Basé à Sophia Antipolis, la deeptech avait su réunir une équipe solide d’une douzaine de personnes et avait, dans ce domaine nouveau des outils de simulation de foule, réussi à signer de beaux contrats et réaliser de belles avancées. En août dernier, rien ne laissait présager d’une fin rapide. La Sncf avait choisi sa technologie pour simuler l’évacuation des passagers de la gare de Marseille Saint-Charles (plus de 13 millions de voyageurs par an) et étudier l’impact d’une affluence de voyageurs donnée sur les conditions d’évacuation. ONHYS devait également participer à la sécurité des JO de Paris 2024.

Soutenue par le Pôle SCS et le SAFE CLUSTER, elle venait d’autre part d’obtenir le label Hi France qui reconnaît les meilleures entreprises françaises dans lesquelles investir pour leur technologie et leur potentiel de croissance. C’était un bon signal alors qu’ONHYS entamait une seconde levée de fonds (la première, de 500.000 euros avait été finalisée en juillet 2018).

“La société ferme malheureusement ses portes, suite à une cascade d’aléas entamés en 2021 avec une année particulièrement difficile” explique Sébastien Paris. “Malgré une reprise affirmée dès 2022 et nos derniers beaux succès en 2023, la société n’a pu trouver de solution suffisamment tôt pour assurer son besoin de financement court terme. Un aléa qui a malheureusement eu raison de nous.” Et de féliciter chaudement “l’équipe qui s’est investie pour terminer proprement les engagements en cours de la société.”