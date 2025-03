Startups : un appel à candidatures de Rising Sud pour VivaTech en mai

Si la participation au CES Las Vegas est déjà bookée, un appel à candidatures reste ouvert jusqu'au 22 janvier pour participer sur le stand Région Sud - Provence-Alpes-Côte d'Azur à la prochaine édition de Viva Technology, qui se tiendra à Paris du 22 au 25 mai 2024. RisingSUD accompagnera 37 pépites régionales et les startups azuréennes peuvent encore candidater pour participer au salon phare de la tech et de l'innovation qui attend plus 150.000 visiteurs. Cette année, les thématiques phares de VivaTech seront l'innovation au service de l'environnement, la biodiversité, les solutions aux nouveaux enjeux de santé, le monde hyper connecté, l'intelligence artificielle et la cybersécurité.

Deux offres sont proposées : une offre startup B2B pour les trois journées exclusivement professionnelles du 22 au 24 mai (1.600 € HT) et une offre Startup B2C (prise en charge totalement hors déplacement) pour la journée du 25 mai.