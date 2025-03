Startups wanted à MonacoTech

Un nouvel appel à projets et une nouvelle occasion d’entrer à MonacoTech. L’incubateur et accélérateur de startups de la Principauté a lancé un nouvel appel à candidatures le 9 avril qui court jusqu’au 14 mai (minuit). Les candidatures doivent être soumises via le site internet de MonacoTech : www.monacotech.mc. Elles sont adressées aux entrepreneurs du monde entier, souhaitant implanter et développer leur projet depuis Monaco. (Photo Philippe Fitte : de superbes espaces de travail à Monaco).

Quels projets sont concernés ? L’appel est ouvert aux projets technologiques innovants à fort potentiel, en phase de démarrage, dans les domaines suivants : GreenTech, BlueTech, Smart Yachting, MedTech / BioTech, FinTech et Intelligence artificielle. La startup doit déjà disposer d’un prototype fonctionnel et idéalement de premières marques de validation. Le processus de sélection se déroule en trois phases : dépôt du dossier de candidature en ligne jusqu'au 14 mai à minuit ; interview vidéo début juin et soutenance du projet devant le jury fin juin.

Si le projet est sélectionné, l’incubation démarre en septembre pour un accompagnement personnalisé de 18 mois. Le jury de sélection prendra en compte des critères tels que la pertinence de l'innovation, la scalabilité du modèle d’affaires, l’expertise de l’équipe, ainsi que son engagement à s’investir pleinement dans le projet et à l’ancrer en Principauté. Les startups accompagnées bénéficieront de ressources techniques et financières, d'un accès privilégié à un réseau d'experts ainsi que d’opportunités de networking uniques.