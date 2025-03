Stockage de données sur ADN : tout savoir (ou presque) avec Marc Antonini

C’est l’un des grands challenges de l'ère numérique qui s’ouvre : comment stocker des montagnes de données. A ce jour, le stockage de données numériques sur la planète s’élève à plus de 70 zettaoctets (1 zettaoctet équivaut à mille milliards de gigaoctets). En 2025, les prévisions montrent que l’on devrait dépasser les 180 zettaoctets : ce qui pourrait représenter 23 piles de disques Blu-Ray dont la hauteur de chacune est équivalente à la distance Terre-Lune !

La donnée croît de façon exponentielle et on ne sera bientôt plus capable de stocker toute la data si des solutions alternatives ne sont pas rapidement trouvées. Une des solutions tient dans le stockage des données sur de l’ADN. Une technologie de rupture qui a été développée sur la Côte d’Azur par Marc Antonini entre autres lauréat de la médaille de l'innovation CNRS en 2023, une référence et a donné lieu à la création d’une startup : Pearcode.

Mais comment stocker un fichier sur de l'ADN ? Quels seraient les avantages d'un tel stockage ? Et quelles évolutions peut-on espérer à l'avenir ? Réponse dans une remarquable vidéo de vulgarisation réalisée pour EchoSciences Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur. Marc Antonini, le directeur de recherche CNRS Marc Antonini (I3S - CNRS/UniCA) y donne des explications claires et lumineuses. Au total, 12 minutes pour comprendre.

Une seconde vidéo, plus longue et sous la forme d'une interview, est à consulter sur la chaîne YouTube d'Echosciences Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur. Elle est l'occasion de poursuivre et de développer les réflexions proposées dans la vidéo courte sur le sens et les méthodes employables pour stocker des données sur des brins d'ADN. Cliquer pour cette seconde vidéo d'une quarantaine de mn.