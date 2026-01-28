SUD Accélérateur : 10 PME azuréennes dans la 8ᵉ promotion régionale

La Région Sud et risingSUD, en partenariat avec Bpifrance, ont dévoilé la 8ᵉ promotion du programme SUD Accélérateur. Cette nouvelle cohorte réunit 23 entreprises régionales en phase de croissance, représentatives de la diversité des filières et des territoires de la région. Pendant 24 mois, leurs dirigeants bénéficieront d’un accompagnement intensif, individuel et collectif, conçu pour structurer et transformer leur organisation afin de soutenir leur changement d’échelle et leur trajectoire de développement.

Accompagner les dirigeants dans les grands enjeux de croissance

Destiné aux entreprises à fort potentiel implantées en région Sud, SUD Accélérateur s’adresse à des structures existant depuis au moins trois ans, employant plus de 35 salariés et réalisant un chiffre d’affaires supérieur à 5 millions d’euros. Opéré par risingSUD, le programme vise à accompagner les dirigeants dans les grands enjeux de croissance : stratégie, management, finances, croissance externe, mais aussi transitions digitale et environnementale, devenues structurantes pour la compétitivité des entreprises.

Le parcours proposé combine un diagnostic stratégique 360° et une mission d’ingénierie conseil menée par les experts de Bpifrance et de risingSUD, afin d’activer les leviers de croissance prioritaires. Il comprend également huit séminaires thématiques, organisés en partenariat avec KEDGE Business School, favorisant le partage d’expériences et l’intelligence collective autour de problématiques concrètes. Les entreprises bénéficient par ailleurs d’opportunités de mise en réseau et de visibilité via les réseaux Les Accélérés Bpifrance et La Communauté by risingSUD.

Depuis son lancement en 2016, SUD Accélérateur a accompagné 131 entreprises réparties en huit promotions, parmi lesquelles Provepharm, Le Roy René, Fatec, OvinAlp ou encore OxySign. Les résultats affichés témoignent de l’impact du dispositif : 100 % de satisfaction et de recommandation, une croissance cumulée du chiffre d’affaires de plus de 30 % et plus de 5.000 emplois créés ou maintenus, dont 4.000 en région Sud.

Les 10 PME azuréennes de la promotion

Dans les 23 entreprises régionales de cette promotion, 10 sont azuréennes. Il s’agit de :