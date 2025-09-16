SUD Accélérateur se présente à Nice

Un petit-déjeuner de présentation SUD Accélérateur sera organisé à Nice le jeudi 2 octobre par La Direction Régionale de Bpifrance, risingSUD et la Région Sud. Premier programme régional dédié aux PME en phase de développement, il s’adresse aux entreprises réalisant un chiffre d’affaires de plus de 5 millions d’€ et qui emploient plus de 35 collaborateurs. Ce programme vise à faire émerger des leaders régionaux en accélérant leur transformation vers une performance durable.

Il propose un parcours de 24 mois structuré autour d' un accompagnement individuel (diagnostic 360° et mission de conseil ciblée sur les leviers de croissance), de séminaires collectifs (8 sessions thématiques en partenariat avec une école de commerce de la région) et d'opportunités de mise en réseau et de visibilité via les communautés Les Accélérés et La Communauté by risingSUD. Cette rencontre sera l’occasion de découvrir en détails le dispositif, mais également de rencontrer les équipes qui accompagneront les dirigeants pendant les 24 mois du programme.