SUD Connect by CNES : la première plateforme régionale du CNES lancée à Sophia

C’est une belle reconnaissance du territoire azuréen en tant que porteur d’un savoir-faire exceptionnel dans le domaine du spatial : le CNES a choisi Sophia Antipolis pour lancer sa première plateforme régionale SUD Connect by CNES. Ce lancement a été officialisé hier jeudi par la signature d’une convention de partenariat entre Riadh Cammoun, président du pôle de compétitivité SAFE et Jean-Marc Astorg, directeur de la stratégie du CNES, lors d’une cérémonie au Business Pôle de la technopole, en présence d’élus et de dirigeants d’entreprises de l’industrie spatiale. (Photo WTM : à gauche, Jean-Marc Astorg, directeur de la stratégie du CNES et Riadh Cammoun, président du pôle de compétitivité SAFE signent la convention au Business Pôle de Sophia Antipolis).

Un accès local direct à la grande agence française de l'espace

Avec ce partenariat, le Pôle SAFE devient en quelque sorte, la porte d’accès à la grande agence spatiale. Ce pôle de compétitivité, positionné sur les filières Aéronautique, Spatiale, Sécurité et Défense, couvre les Régions Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur et Auvergne-Rhône Alpes et dispose d’un bureau à Sophia (4 personnes) sous la direction de Loïc Chanvillard. Désormais, en tant que première structure de support local au CNES, le bureau sophipolitain peut offrir aux entreprises azuréennes un accès local direct à l’accompagnement, aux services et à l’expertise du CNES.

SUD Connect by CNES a pour objectif de promouvoir et développer le programme du CNES en adéquation avec les spécificités de l’écosystème industriel et institutionnel local. Au-delà de l’implication déjà importante de l’agence sur le territoire, cette délégation locale de missions devrait constituer un accélérateur d’innovation et d’excellence pour l’ensemble des acteurs concernés : startup, PME, maîtres d’œuvres et sous-traitants de la filière spatiale, recherche académique, collectivités et institutions.

Une filière spatiale d'excellence sur la Côte

Une filière spatiale d'excellence déjà conséquente. En termes d’activité, la région SUD (250 entreprises avec 17.000 salariés dont dans les Alpes-Maritimes, 80 entreprises avec 4.000 emplois) vient en troisième position des régions françaises, derrière l'Île de France et l’Occitanie avec Toulouse. Dans un secteur qui va bénéficier d’un volet spatial de 1,5 milliards d’euros à travers un Plan France 2030 qui passera par le CNES, l’innovation en Région SUD devrait pouvoir compter sur un potentiel important de financement pour ses projets innovants.

Avec Thales Alcatel Space à Cannes (2.000 collaborateurs), la Côte d’Azur compte déjà dans ses rangs l’un des grands leaders mondiaux du spatial avec un site positionné notamment dans la construction de grands satellites pour les télécommunications et pour l’observation de la terre et du climat. Mais l’espace est aussi, de plus en plus ,une affaire de numérique surtout dans sa version NewSpace. A travers la technopole, la Côte se place aussi plus particulièrement sur les segments sols de l’espace et les applications spatiales que développent des PME innovantes et des startups. Leurs dirigeants étaient pour la plupart présents hier pour le lancement de la plateforme. Satisfaits de la reconnaissance de l’expertise de l’écosystème azuréen qu’elle apporte et des perspectives de développement d’activité qu’elle ouvre.

Les premiers projets de la collaboration CNES/SAFE/Région Sud L’occasion a été donnée aux industriels de présenter les premiers projets emblématiques régionaux issus de la collaboration CNES/SAFE/Région Sud. Dans les Infrastructures spatiales : Conception et optimisation structure et lanceur de CES Works (13)

(13) Projet Track In Space de Azuria (Sophia Antipolis)

(Sophia Antipolis) Habitat lunaire EUROHAB de Spartan Space (Marseille) Dans le Segment Sol : Projet CO-OP : Communications Optiques de OGS Technologies (Biot)

(Biot) Projet de souveraineté TeQuanTs de Miratlas (Pertuis) Infrastructures & applications : Projet Japetus de Prométhée (Arbois)

(Arbois) Projet Astralink d’ACRI ST (Sophia) Dans les applications : Projet Bright Earth de Luxcarta (Sophia et Mouans-Sartoux)

(Sophia et Mouans-Sartoux) Projet Footprint Target de GreenScore Capital (Toulon)

(Toulon) Projet POP-FLOOD de Hydroclimat (Toulon)

(Toulon) Projet TeleCense de Diginove (Aix)

Photo WTM : l'écosystème azuréen du spatial réuni pour le lancement de la plateforme Connect by CNES.

Photo WTM : le lancement s’est fait au Business Pôle en présence des dirigeants des entreprises du spatial et des élus locaux dont Jean Leonetti, Président de la CASA, Bernard Kleynhoff, Président de la Commission Développement Economique du Conseil Régional PACA, Françoise Bruneteaux, Conseillère Communautaire de Cannes-Lérins.