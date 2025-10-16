SummEAT Fest à Nice : imaginer l’avenir de la restauration et de l’hôtellerie

Fort du succès de sa première édition, le SummEAT Fest revient avec une ambition renouvelée : imaginer l’avenir de la restauration et de l’hôtellerie. Ce dimanche 23 novembre, de 9 à 19 heures, le Château de Crémat se transformera en véritable laboratoire d’inspiration où se croiseront chefs étoilés, restaurateurs, hôteliers, experts en management et en innovation technologique. Organisé par Cindy Kawak et Masha Hédo, deux professionnelles du marketing passionnées par le monde de la restauration, cet événement se veut un lieu de rencontres, d’échanges et de solutions concrètes pour les acteurs du secteur.

Au programme de cette journée immersive : 12 conférences et workshops animés par des figures de la gastronomie. Parmi les intervenants : Virginie Basselot, cheffe étoilée du Negresco, Philippe Cannatella, fondateur du groupe Gusto Family, Fred Ghintran (UMIH 06) ou encore Juliette Busetto et Samuel Victori, du groupe Les Agitateurs. Les échanges porteront sur les défis contemporains du métier — de la transmission des savoir-faire à la digitalisation, en passant par le management et la durabilité. Des ateliers pratiques viendront compléter ces discussions, avec la participation d’experts comme Franck Thomas (Meilleur Sommelier d’Europe), Alexis Luong (champion de France de sushi), ou encore Alex Rafaitin, Maxime Burdese et Axel Hutin, qui aborderont les nouvelles approches du marketing et de l’expérience client.

Mais le SummEAT Fest ne se limite pas aux professionnels : une section grand public viendra rythmer la journée avec des animations culinaires et ludiques ouvertes à tous. Dégustations, ateliers pizzas, concours gastronomique orchestré par le chef du restaurant de la plage Castel, jeux-concours avec Gusto Family et Lou Pantail… Les familles et amateurs de gastronomie pourront plonger dans l’ambiance conviviale et créative du festival grâce au Pass Grand Public.