Sup' de Com Sophia ouvre une antenne à Grasse Campus en septembre

Grasse Campus Le Palais va s'élargir à la rentrée de septembre avec l'ouverture d'une antenne de Sup' de Com, l'école de communication déjà présente à Sophia Antipollis. La convention d'adhésion au campus grassois a été signée hier par Marouane Boulâmes, directeur Directeur du Développement national Sup'de Com et du campus de Sophia, et Jérôme Viaud, maire de Grasse. Il est ainsi acté l'installation dans le Palais de justice rénové et ouvert à l'enseignement en janvier dernier de deux formations en alternance : une 3ème année Bachelor Responsable de communication (30 étudiants bac+2) ; une première année de Master Manager de la communication (30 étudiants bac+3). (Photo WTM : Grasse Campus Le Palais).

L'an prochain, en septembre 2024 est prévue ensuite l'ouverture d'un BTS communication post-bac pour une vingtaine d'étudiants avec l'objectif de créer une filière complète de communication jusqu'au Bac+5.

Pour mémoire, le réseau Compétences et Développement auquel appartient Sup' de Com avait déjà posé un pas à Grasse l'an dernier en ouvrant trois formations de l'IDRAC Business School, une autre de ses écoles, elle aussi présente à Sophia Antipolis. Pour Grasse, c'est une nouvelle avancée dans ses ambitions de ville étudiante. Pour 44 formations supérieures diplômantes jusqu'à Bac+6, la capitale des parfums accueille déjà 800 étudiants et compte doubler ce chiffre d'ici 2030.