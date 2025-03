Sup’de Com quitte Sophia pour s’installer à Nice et à Grasse

Une nouvelle étape pour Sup’de Com. Implantée depuis janvier 2010 à Sophia Antipolis, l’école de communication (200 élèves) quitte la technopole pour s’installer à Nice et à Grasse. Elle se positionne ainsi sur les parties Est et Ouest du département. Dans ce mouvement de renforcement sur la Côte d'Azur, la partie la plus importante de son campus azuréen se trouvera à Nice. L’école de tous les métiers de la communication investira à la rentrée 2024 de nouveaux locaux au cœur du centre-ville de Nice, dans le bâtiment Iconic qui vient d’être livré à ses premiers commerces. Mais parallèlement, elle déposera ses valises à Grasse en intégrant le nouveau pôle universitaire de l’ancien Palais de Justice. Environ 200 apprenants sont attendus sur le campus de Nice et près de 30 sur Grasse Campus. (Photo WTM : Grasse Campus ouvert l'an dernier après la rénovation complète de l'ancien Palais de Justice de Grasse).

A Nice, dans le diamant de verre d’Iconic, 2.000 m2 seront entièrement dédiés aux écoles du réseau Compétences & Développement dont fait partie Sup’de Com. On y retrouvera l’ensemble des cinq années de formation. Son nouveau campus partagera ses espaces avec l’IDRAC Business School et l’ILERI du réseau Compétences & Développement. Sup’de Com bénéficiera d’une zone d’accueil et de détente de 100 m2, d’une vingtaine de salles équipées d’écrans numériques interactifs et réparties au 1er étage du bâtiment ainsi que d’un espace multifonction de 200 m2 pouvant accueillir la pause déjeuner, des travaux de groupe, des conférences thématiques, des événements campus et des temps forts.

A Grasse, l’école s’installera au cœur de Grasse Campus, le nouveau pôle universitaire aménagé dans l’ancien Palais de Justice où l’IDRAC est déjà présente. L’école bénéficiera d’un ensemble de 3.000 m2 d’espaces rénovés avec 14 salles de classe et un amphithéâtre. Elle proposera une 3ème année de Bachelor en communication et la 1ère année du Mastère Manager de la communication, accessibles en alternance. Inauguré en janvier 2023, l’ancien Palais de Justice de Grasse a été entièrement rénové dans une démarche environnementale Bâtiment Durable Méditerranéen.

Pour Amandine Boile, directrice des campus de Nice et de Grasse, “ce déménagement et cette nouvelle implantation grassoise permettront de renforcer les liens existants avec les différents acteurs du territoire maralpin. Nous fonctionnons avec le système de l’alternance et cet ancrage territorial est important, notamment pour les stages. Avec Sup’de Com Grasse, nous nous rapprochons aussi de Cannes. Notre souhait est de créer de l’attractivité sur le territoire tout en continuant de développer nos relations avec la cinquantaine d’entreprises de l’agglomération qui accueillent nos apprenants ”.

Photo DR : Iconic à Nice où viennent d'ouvrir les premiers commerces, Five Guys, Uniqlo et Monoprix