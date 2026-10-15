Cannes défend son titre aux World Travel Awards 2026. Lauréate de 2022 à 2025, la ville est de nouveau finaliste dans la catégorie "World’s Leading Festival & Event Destination". Pour un coup de pouce, votez Cannes ! Les votes sont ouverts jusqu’au 30 octobre.

Cannes figure une nouvelle fois parmi les finalistes des World Travel Awards 2026 dans la catégorie "World’s Leading Festival & Event Destination", qui distingue la meilleure destination au monde pour l’accueil et l’organisation de festivals et d’événements. Déjà récompensée quatre années de suite dans cette catégorie, de 2022 à 2025, la cité des festivals entend conserver son titre face à sept destinations internationales, parmi lesquelles Buenos Aires, Dubaï et Rio de Janeiro.

Cette sélection salue l’attractivité de Cannes et l’expertise de son écosystème événementiel. Celui-ci est porté par le Palais des Festivals et des Congrès, mais aussi par les organisateurs d’événements, les professionnels de l’hôtellerie et de la restauration, les commerçants et l’ensemble des acteurs qui contribuent au rayonnement de la destination. Le public peut soutenir la candidature cannoise en votant en ligne jusqu’au 30 octobre sur le site des World Travel Awards.