Sur Zoom, flash sur les levées de fonds du 1er semestre en Région Sud

Ralentissement ? Stagnation ? Croissance ? Quel bilan peut-on faire des levées de fonds du premier semestre 2024 en Provence-Alpes-Côte d’Azur ? En partenariat avec Région Sud Invest et Crowe Ficorec, le site web Gomet’ de la Métropole Aix-Marseille révèlera le mardi 9 juillet à 10h30 en ligne (sur zoom) les chiffres de cette première moitié de l'année. La partie azuréenne est assurée par WebtimeMedias, partenaire de Gomet dans ce baromètre des levées de fonds.

La présentation des données sera faite par Christian Apothéloz, journaliste à Gomet’. Interviendront Pierre Joubert, directeur général de Région Sud Investissement et Matthieu Capuono, expert-comptable associé du Cabinet Crowe Ficorec. Fondateur de WebtimeMedias, Jean-Pierre Largillet, commentera les actualités de la Côte d’Azur. Éric Eymard, PDG et fondateur d’Eyco basé à Trets, et Stéphanie Schohn, directrice écosystème & services du Pôle de compétitivité “Solutions Communicantes Sécurisées“ apporteront leurs témoignages.