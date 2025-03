Sylvain Roy succédera à Denis Lacroix à la présidence d’Amadeus France

Un changement à venir à la barre d’Amadeus France à Sophia Antipolis. Le plus grand centre de R&D du leader européen des technologies de l’industrie du voyage et navire amiral de la technopole (plus de 4.000 salariés) a annoncé la nomination d’un nouveau président, Sylvain Roy, à compter du 1er août prochain. (Photo DR : Sylvain Roy prendra ses fonctions de président d'Amadeus France le 1er août prochain).

Sylvain Roy, actuel CTO d'Amadeus

Président d’Amadeus France depuis le 1er janvier 2021, Denis Lacroix prendra sa retraite cet été après 35 ans passés au sein du groupe espagnol. Le 1er août, il sera remplacé par Sylvain Roy qui assurera la présidence, en plus de son rôle actuel de Chief Technology Officer d’Amadeus, poste auquel il avait été nommé en janvier 2023. Basé en Allemagne, il dirige la stratégie technologique d'Amadeus pour l’ensemble des secteurs d'activité de la société, ainsi que l'évolution de l'architecture logicielle d'Amadeus, avec la migration vers le cloud et vers une plateforme ouverte et axée sur les données.

Sylvain Roy a débuté sa carrière chez Amadeus en 2003. Avant de rejoindre Amadeus, il a passé un an en Nouvelle-Zélande à faire des recherches sur l'apprentissage automatique, et a précédemment passé plus de deux ans dans le cabinet de conseil Medianet-Works. D'origine française, il est titulaire d'une maîtrise en informatique de l'École polytechnique.

Denis Lacroix a joué un rôle essentiel dans la transition vers le cloud

Quant à Denis Lacroix, au cours de sa carrière chez Amadeus, il a joué un rôle essentiel dans le succès de l’entreprise, en menant plusieurs programmes technologiques stratégiques, dont celui de la transition vers le cloud Microsoft Azure. Il a instauré une excellence technologique, favorisant la collaboration et le partage des connaissances au sein de la communauté des ingénieurs d’Amadeus.

En tant que Président d’Amadeus France, souligne la société dans un communiqué, “il a entretenu des relations institutionnelles actives avec les autorités locales, académiques et économiques, contribuant au rayonnement de la technopole de Sophia Antipolis pour attirer des entreprises et des nouveaux talents, permettant ainsi à Amadeus de maintenir sa position et d'accroître sa visibilité dans la région PACA et au niveau national”.