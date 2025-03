Talent in Tech : Sophia continue de recruter dans le numérique

Sophia Antipolis recrute dans le numérique (1.700 emplois supplémentaires en 2023 et selon les estimations 2.500 postes ouverts). Portée par la commission du numérique de la CCI Nice Côte d’Azur, la 3ème édition de Talent In Tech, qui s’est tenue début octobre à l’Azur Arena dans la technopole, était donc bienvenue. Devenu le premier salon des métiers du numérique en Région Sud, il a réuni 27 exposants, 25 entreprises et plus de 10 écoles spécialisées dans le numérique. S’y est ajouté l’espace French Tech Côte d’Azur avec 10 startups (Cleerit, DataGreen by Netsooon.ai, BedBoat, iPepper, Includdy –ex. Inqluso-, Legapass, Mycophyto, Quantilia, TalentCoin et Virteem). (Photo WTM : beaucoup de monde à l'Azur Arena pour Talent In Tech).

Nouveauté : Talent in Tech se tenait cette fois sur la journée entière (une demi- journée les deux éditions précédentes). Du temps pour les animations. Au programme figurait notamment 6 tables rondes sur des thèmes allant de l’installation sur la Côte d’Azur aux techniques innovantes de recrutement. Plus de 700 participants (beaucoup de jeunes mais pas seulement) y ont participé tandis que 400 offres d’emplois étaient proposées sur les stands des entreprises dont 200 au job dating.

L’occasion aussi d’organiser un hackathon Top Tech de 24 heures sur le parquet des Sharks d’Antibes. Il a été remporté par la dream team “s4f2 keep” de l'école 42 Nice. L’équipe a proposé une solution innovante pour booster BaagJet, la solution d’une startup de l’Incubateur LesdéCCIdeuses qui s'est spécialisée dans le suivi et la livraison des bagages égarés. Un prix de 5.000€ lui a été attribué par Travel Planet, une scale-up de Sophia Antipolis, elle aussi à la recherche des meilleurs talents du numérique.

Photo DR : l'inauguration du salon avec au centre de la photo Jean Leonetti, président de la CASA, Jean-Pierre Savarino, président de la CCI Nice Côte d'Azur, Betty Seroussy, co-présidente de la French Tech Côte d'Azur.