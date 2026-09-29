Fondateur du cabinet Façades + Solutions, il reçoit le Prix Coup de cœur du jury régional de la 25e édition du concours piloté par Bpifrance, qui récompense des entrepreneurs issus des quartiers prioritaires.

Parmi les trois entrepreneurs de Provence-Alpes-Côte d'Azur distingués par le concours Talents des Cités, piloté par Bpifrance dans le cadre du programme Entrepreneuriat Quartiers 2030, un talent azuréen : le Niçois Niquaise Ello, lauréat du Prix Coup de cœur. Entré dans le bâtiment par l'apprentissage en 2007, titulaire d'un diplôme de niveau Bac+3, il a travaillé près de 18 ans en atelier, en bureau d'études, en conduite de travaux puis en direction de projets complexes consacrés à l'enveloppe du bâtiment. Il est aussi formateur à la Fondation Don Bosco à Nice. Accompagné par BGE et Les Déterminés, il a fondé Façades + Solutions, un cabinet indépendant d'expertise technique spécialisé dans l'audit, le contrôle qualité et la maintenance préventive des façades et menuiseries extérieures. Son offre d'entrée, l'"Audit Pilote", s'adresse aux gestionnaires de patrimoine, bailleurs sociaux, promoteurs et collectivités, à toutes les étapes de la vie du bâtiment. En parallèle, l'entreprise développe un Carnet Numérique de Maintenance Intelligent en mode SaaS, qui s'appuie sur l'intelligence artificielle pour anticiper les dégradations et planifier les investissements.

Le jury a salué la qualité et le potentiel d'un projet qui privilégie l'anticipation et l'entretien durable aux réparations curatives coûteuses. En améliorant l'étanchéité et l'isolation des bâtiments, ses diagnostics contribuent à réduire les déperditions thermiques, les surconsommations énergétiques et le gaspillage de matériaux. L'entreprise valorise aussi les métiers techniques du bâtiment et se veut un modèle d'ascension professionnelle pour les jeunes des quartiers populaires.

Les deux autres lauréats régionaux sont marseillais. Loïc Sailler-Berthaz remporte la catégorie Jeune Pousse, dotée de 1 000 euros, pour sa chocolaterie artisanale implantée dans les quartiers Nord. Eddy Nemer gagne la catégorie Création, dotée de 2 000 euros, avec Zoove, une application mobile destinée aux propriétaires d'animaux de compagnie. Tous deux concourent désormais pour la finale nationale, qui désignera huit lauréats. Les prix seront remis le 14 octobre à Marseille, lors de l'étape régionale de la Tournée Entrepreneuriat Quartiers 2030.