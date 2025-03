“TaVille, TaVie” d’Olivier Théron : quand un territoire se révèle par ses visages

Quelle formidable galerie de portraits ! Vivante. Attachante. Edifiante. Dans “TaVille, TaVie”, l'art d'Olivier Théron, c'est de retranscrire en vidéo, dans un format TikTok de moins d'1'30", la passion qui est au coeur de beaucoup d’habitant(e)s de notre territoire. Ancien grand reporter de France 2 qui fut aussi pendant cinq ans rédacteur en chef de France 3 Côte d'Azur, il enchaîne sur les réseaux sociaux des aventures individuelles. Des centaines. Celles des “vrais gens”, souvent des anonymes chevillés à leur village, à leur métier, leur hobby et qui viennent partager en toute simplicité ce qui anime, éclaire leur vie.

Pour l'exemple, dans ses dernières productions, ils s’appellent Emmanuel Durst en action au milieu de sa chèvrerie entre village de Valbonne et techno de Sophia, Robert Barelier à Antibes dans sa saga florale, Angelo Aliotta à Vallauris, perdu dans les milliers de cartes postales de ses "Intentions manuscrites". Au fil de cette série de la diversité humaine, on croise aussi des chercheurs comme Delphine Bichet qui travaille sur la douleur au CNRS, Olivier Ghebali, le délégué du Souvenir napoléonien des Alpes-Maritimes, Elisabeth Atlan, passionnée d'histoire locale qui vient de publier un ouvrage sur Saint-Cézaire pendant la guerre, Colette et Anne-Marie qui vous font visiter un Gréolières à haute intensité…Et bien d’autres profils étonnants de vérité.

Pourquoi et comment cette quête de ceux qui, parfois, pourraient passer pour des invisibles ? “En janvier 2023, après France 3, j’ai créé une entreprise : T.Productions" explique Olivier Théron qui est également professeur à l’EJC (Ecole de Journalisme de Cannes). "La société est spécialisée dans le documentaire et la production audiovisuelle classique. Mais dans le même temps, j’ai réalisé qu’aujourd’hui 80% des gens s'informent avec leur smartphone. J’ai aussi décidé de lancer une plateforme sur les réseaux sociaux qui s'appelle “TaVille, TaVie” et dont l'objectif est de montrer les acteurs du territoire."

“C'est une plateforme uniquement accessible sur les réseaux sociaux (LinkedIn, Instagram, Facebook, You Tube, TikTok…) qui met en avant les passions des gens et montre comment elles s'exercent sur leur territoire et dans leur proximité. Parce qu'on sait bien que ce qui intéresse le public aujourd'hui, c'est la proximité. Proximité géographique, mais aussi proximité thématique, proximité de cœur. C'est donc ce que j'ai commencé à faire à partir de mai. Avec un bon retour : en quelques mois, plus de 6.000 followers ont été réunis sur l'ensemble de nos comptes.”

“Cela commence à faire déjà une belle petite communauté qui agit et qui interagit. Et vraiment, avec elle, nous avons l'impression de faire surgir un territoire, de lui donner une voix. Alors qu'avant la communication ou l'information du territoire se faisait surtout à travers des paysages, nous sommes passés du paysage au visage”.